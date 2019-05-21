В Донбассе двое украинских солдат подорвались на своей мине

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-21T17:52:29+03:00

Украинские военные часто не ставят знак минной опасности, а потом сами же и подрываются на минах. Фото: facebook.com/pressjfo.news

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- В результате подрыва на установленном военнослужащими своего же подразделения минно-взрывном устройстве получили осколочные ранения два украинских силовика. Командование 54-й отдельной механизированной бригады скрыло от вышестоящего штаба истинные причины происшествия, - рассказал сегодня на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Происшествие случилось 19 мая в одном из подразделений бригады в районе Новозвановки.

- По сложившейся уже традиции эти небоевые потери командир бригады полковник Алексей Майстренко представил вышестоящему командованию как боевые, полученные, якобы, в результате обстрелов со стороны Народной милиции. На счету Майстренко 56 погибших и 244 травмированных военнослужащих, - подчеркнул Филипоненко.

Ранее он сообщал, что боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения при подрыве автомобиля на украинских минных полях в зоне операции в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU