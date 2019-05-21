В Донбассе двое украинских солдат подорвались на своей мине
- В результате подрыва на установленном военнослужащими своего же подразделения минно-взрывном устройстве получили осколочные ранения два украинских силовика. Командование 54-й отдельной механизированной бригады скрыло от вышестоящего штаба истинные причины происшествия, - рассказал сегодня на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Происшествие случилось 19 мая в одном из подразделений бригады в районе Новозвановки.
- По сложившейся уже традиции эти небоевые потери командир бригады полковник Алексей Майстренко представил вышестоящему командованию как боевые, полученные, якобы, в результате обстрелов со стороны Народной милиции. На счету Майстренко 56 погибших и 244 травмированных военнослужащих, - подчеркнул Филипоненко.
Ранее он сообщал, что боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения при подрыве автомобиля на украинских минных полях в зоне операции в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU