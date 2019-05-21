2019-05-21T15:06:53+03:00
Политика

Защитники ДНР сбили под Горловкой украинский беспилотник

БПЛА использовался для ведения разведки и корректировки огня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Бойцы Народной милиции ДНР сбили очередной беспилотник. Фото: ok.ru/donetskoutskirtsБойцы Народной милиции ДНР сбили очередной беспилотник. Фото: ok.ru/donetskoutskirts
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- Вооруженные формирования Украины, продолжают активно нарушать Минские договорённости, - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Так, вчера украинские боевики вблизи линии соприкосновения на Горловском направлении пытались использовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для ведение разведки, а в последствии и для корректировки огня артиллерийских систем.

Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО ДНР беспилотник был своевременно обнаружен и сбит.

- Командир 30-й бригады ВСУ Гараз лишился очередного воздушного средства, - отметил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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