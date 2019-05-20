Ответ ДНР Владимиру Зеленскому по обмену пленными: Мы готовы. Ждем от Киева конкретных предложений и полных списков

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-20T16:15:21+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что началом диалога для решения конфликта в Донбассе станет обмен пленными. В ответ на это Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова сказала, что Республика готова к обмену «всех на всех»

- Донецкая Народная Республика полностью готова к проведению обмена в формате «всех на всех», как это и прописано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, - сказала она.

Дарья Васильевна отметила, что ДНР настаивает на выполнении этого пункта в полном объёме уже более полутора лет, после проведения первого этапа обмена в декабре 2017 года.

– Заявления украинской стороны о необходимости возвращения удерживаемых – это обнадеживающая новость для родственников лиц, находящихся в плену по несколько лет, - говорит Морозова. - Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждём от представителей Киева конкретных предложений и полных списков.

ИСТОЧНИК KP.RU