2019-05-20T16:15:21+03:00
Политика

Ответ ДНР Владимиру Зеленскому по обмену пленными: Мы готовы. Ждем от Киева конкретных предложений и полных списков

Республика готова к обмену пленными по формуле «всех на всех»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Последний обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 годаПоследний обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что началом диалога для решения конфликта в Донбассе станет обмен пленными. В ответ на это Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова сказала, что Республика готова к обмену «всех на всех»

- Донецкая Народная Республика полностью готова к проведению обмена в формате «всех на всех», как это и прописано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, - сказала она.

Дарья Васильевна отметила, что ДНР настаивает на выполнении этого пункта в полном объёме уже более полутора лет, после проведения первого этапа обмена в декабре 2017 года.

– Заявления украинской стороны о необходимости возвращения удерживаемых – это обнадеживающая новость для родственников лиц, находящихся в плену по несколько лет, - говорит Морозова. - Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждём от представителей Киева конкретных предложений и полных списков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Голубовском
Подразделения противовоздушной обороны ЛНР сбили беспилотник ВСУ
В Луганске заасфальтировали главные улицы
Снятый в ЛНР телевизионный очерк «Доктор» о враче-онкологе Александре Торбе получил специальный приз на кинофестивале в Севастополе
За неделю ВСУ выпустили по ДНР больше тысячи боеприпасов
МЧСник ЛНР спас тонущих парня и девушку
ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР
Связь «Лугаком» в ЛНР станет лучше
В результате обстрела ВСУ в Золотом-5 ранен мужчина
ВСУ обстреляли Калиново зажигательными боеприпасами
ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в ЛНР
Украинские националисты устроили перестрелку против ВСУ
Слет юных техников прошел в ДНР
В Ростове при поддержке Главы ДНР стартовал турнир по смешанным единоборствам
Командование 24-й бригады ВСУ хаотично минирует поля, чтобы не допустить дезертирства боевиков в Донбассе
В ЛНР реконструкторы повторили битву за Луганск 1919 года
Все побежали и я побежал: очередной украинский вояка дезертировал из ВСУ
Боевик 79-й бригады ВСУ пожаловался на ужасные условия в украинском госпитале в Донбассе
В Донецке загорелась квартира – пострадало три человека
Юлия Чичерина выступила перед ранеными бойцами ДНР
Сводка с фронта ДНР: за сутки 145 боеприпасов прилетело со стороны Украины
В Донецке без вести пропал подросток 17-ти лет
Два пьяных бойца ВСУ ехали на «Ниве» по заминированным полям ЛНР и подорвались
Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против полицейских - вымогателей из ГИБДД Стаханова
Олимпийский призер Башир Вараев показал свои коронные приемы дзюдоистам из Донецка
В краеведческом музее Донецка хранится гигантский пионерский галстук: его основание – 4,50 м, а стороны – 1,50 м
Из 1919 в 2019: В Луганске сегодня проведут историческую реконструкцию, посвященную 100-летию обороны города