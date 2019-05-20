МЧСник ЛНР спас тонущих парня и девушку

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-20T13:31:48+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики

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В пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР сообщили, что сотрудник спасательного ведомства помог тонущим посреди водоема парню и девушки.

- На Успенском водохранилище 18 мая понадобилась помощь спасателей парню и девушке, которые на лодке оказались посреди водоёма, - говорится в сообщении.

Во время патрулирования водохранилища матрос-спасатель спасательно-водолазной станции Евгений Удовиченко увидел, как в лодке посреди водоёма парень и девушка машут руками и кричат. Лодка находилась примерно в 200 метрах от берега.

- Как оказалось, двое молодых людей 23 лет решили покататься на лодке, но мотор заглох, а вёсел у них не было, поэтому они не могли добраться до берега, - рассказывают в МЧС ЛНР. - Спасатель зацепил лодку на буксир и доставил пару на берег. От медицинской помощи спасенные отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU