Командование 24-й бригады ВСУ хаотично минирует поля, чтобы не допустить дезертирства боевиков в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-19T17:59:10+03:00

Фамилия боевика Кашпур. И его тело нужно было передать родственникам во Львов. Фото: eadaily.com:8080

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За прошедшую неделю из 24-й бригады ВСУ в самоволку ушло больше 15 военнослужащих. Чтобы удержать ситуацию в своих руках и не допустить новых побегов, командир бригады Гудзь отдал приказ заминировать пути, по которым могут убежать бойцы. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Командир 24-й бригады ГУДЗЬ с целью удержать ситуацию с самовольщиками, отдал указание начальнику инженерной службы бригады на минирование подходов к своим позициям на первой и второй линии обороны, — говорится в заявлении.

Конечно, новый план минирования полей подчиненным никто не выдал. Из-за чего в районе населенного пункта Тарамчук один из сержантов подорвался на мине. Спасти военнослужащего не удалось. Он погиб на месте.

Вместо того, чтобы оповестить родственников бойца и передать им тело погибшего для погребения, командование продолжает скрывать его гибель.

ИСТОЧНИК KP.RU