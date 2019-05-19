Командование 24-й бригады ВСУ хаотично минирует поля, чтобы не допустить дезертирства боевиков в Донбассе
За прошедшую неделю из 24-й бригады ВСУ в самоволку ушло больше 15 военнослужащих. Чтобы удержать ситуацию в своих руках и не допустить новых побегов, командир бригады Гудзь отдал приказ заминировать пути, по которым могут убежать бойцы. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.
— Командир 24-й бригады ГУДЗЬ с целью удержать ситуацию с самовольщиками, отдал указание начальнику инженерной службы бригады на минирование подходов к своим позициям на первой и второй линии обороны, — говорится в заявлении.
Конечно, новый план минирования полей подчиненным никто не выдал. Из-за чего в районе населенного пункта Тарамчук один из сержантов подорвался на мине. Спасти военнослужащего не удалось. Он погиб на месте.
Вместо того, чтобы оповестить родственников бойца и передать им тело погибшего для погребения, командование продолжает скрывать его гибель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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