Боевик 79-й бригады ВСУ пожаловался на ужасные условия в украинском госпитале в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-19T16:09:41+03:00

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17 мая в сети появилось видео раненного боевика из 79-й бригады ВСУ, в котором он показал реальную обстановку в одном из украинских прифронтовых госпиталей. Кругом пыль, грязь, постоянный сквозняк, а самих бойцов, по словам мужчины, лечат только зеленкой и анальгином.

— Посмотрите, как лечат раненых лучшей армии. Вот такие у нас условия (боевик показывает свою «палату» с обшарпанными потолками и плесенью на стенах – прим. ред.). Вот так нас лечат в 79-й бригаде. Кругом пыль, грязь и постоянный сквозняк. Ни в туалет нормально сходить, ни помыться. Постель вообще не меняют, вонь ужасная. Наверное, хотят, чтобы сдох поскорее, — жалуется военнослужащий.

Как утверждает сам боевик, его ранили в ногу во время боя. Но его товарищи не оставили его в поле и отвели в безопасное место. После чего пострадавшему оказали медицинскую помощь и отправили в госпиталь. Но там его ранение лечат только зеленкой и анальгином. Обезболивающее, судя по всему, не дают. Потому как мужчина жалуется на сильные боли.

— Я видел много фото и видео в интернете, где Порошенко проведывал раненых солдат в элитных госпиталях. Интересно, смог бы он приехать сюда и посмотреть, как оно происходит на самом деле? — добавил раненный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/709738" frameborder="0"></iframe> Боец ВСУ показал кошмары военного госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU