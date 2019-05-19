2019-05-19T15:14:04+03:00
Происшествия

В Донецке загорелась квартира – пострадало три человека

Причина пожара пока неизвестна
Екатерина Сорока
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В Енакиево, Шахтерске, Амвросиевке – было всего по два пожара, которые удалось быстро потушить. Фото: zp.vgorode.ua - VgorodeВ Енакиево, Шахтерске, Амвросиевке – было всего по два пожара, которые удалось быстро потушить. Фото: zp.vgorode.ua - Vgorode
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В Ленинском районе Донецка в одном из пятиэтажных зданий сегодня начался сильный пожар. Несмотря на то, что загорелась квартира на первом этаже, выбраться из нее самостоятельно жители не смогли. Их спасли прибывшие на вызов сотрудники МЧС ДНР. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— 18 мая в городе Донецк, по адресу Ленинский район, улица Куприна, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома начался пожар, в результате которого пострадало три человека. Сотрудники ГПСО спасли двое мужчин 1962-го и 1941-го года рождения и женщину 1939 года рождения. Причина пожара устанавливается, — говорится в сообщении.

Для того чтобы эвакуировать жителей и потушить пожар в квартире МЧС ДНР привлекло пять единиц техники и 14 человек из личного состава.

Всего за два дня пожарные Республики предотвратили 20 очагов распространения огня. Больше всего их находится в Донецке. За это время сотрудники пожарной службы остановили семь пожаров. Дальше по активности возгорания идет Макеевка. Там было потушено за два дня пять пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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