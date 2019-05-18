11 часов избивали задержанного: В Донецке за превышение должностных полномочий задержаны сотрудники полиции
В Донецкой Народной Республике ведется системная работа по борьбе с коррупцией во всех её проявлениях. Особенное внимание уделяется пресечению коррупционной деятельности среди представителей органов власти.
Так, сотрудники УСБ МВД ДНР задержали сотрудников полиции одного из районных отделов Донецка . Их подозревают в избиении задержанного.
- Сотрудники управления собственной безопасности МВД ДНР выявили четверых оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Донецка, которые превысили должностные полномочия. Подозреваемые в своих служебных кабинетах в период времени с 12.00 до 23.00 избивали задержанного: наносили ему удары ногами, руками и различными предметами, – говорится в сообщении пресс-службы МВД Республики.
Потерпевший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и туловища. В настоящее время двое подозреваемых арестованы, один задержан, еще один находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В Донецке за превышение должностных полномочий задержаны сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU