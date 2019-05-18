2019-05-18T00:01:32+03:00
Политика

11 часов избивали задержанного: В Донецке за превышение должностных полномочий задержаны сотрудники полиции

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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В Донецке за превышение должностных полномочий задержаны сотрудники полиции. Фото: mvddnr.ruВ Донецке за превышение должностных полномочий задержаны сотрудники полиции. Фото: mvddnr.ru
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В Донецкой Народной Республике ведется системная работа по борьбе с коррупцией во всех её проявлениях. Особенное внимание уделяется пресечению коррупционной деятельности среди представителей органов власти.

Так, сотрудники УСБ МВД ДНР задержали сотрудников полиции одного из районных отделов Донецка . Их подозревают в избиении задержанного.

- Сотрудники управления собственной безопасности МВД ДНР выявили четверых оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Донецка, которые превысили должностные полномочия. Подозреваемые в своих служебных кабинетах в период времени с 12.00 до 23.00 избивали задержанного: наносили ему удары ногами, руками и различными предметами, – говорится в сообщении пресс-службы МВД Республики.

Потерпевший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и туловища. В настоящее время двое подозреваемых арестованы, один задержан, еще один находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В Донецке за превышение должностных полномочий задержаны сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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