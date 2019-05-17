Глава ЛНР подписал указ о создании в Республике военно-врачебной комиссии

СЕГОДНЯ 20:42 2019-05-17T20:42:16+03:00

Указ вступил в силу со дня его подписания. Фото: vzakon.com

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Леонид Пасечник подписал указ о создании военно-врачебной комиссии в Республике. Она будет следить за самочувствием военнослужащих армии ЛНР и других подразделений, которые принимают участие в боевых действиях. Об этом стало известно из указа Главы ЛНР на его официальном сайте.

— Военно-врачебная комиссия создается в целях определения причинной связи увечий и заболеваний у военнослужащих, граждан, проходящие военные сборы или военную службу, лиц, находившихся в составе подразделений, включенных в Перечень подразделений Армии Юго-Востока, министерства обороны ЛНР, казачества, ополчения, принимавших участие в боевых действиях по защите ЛНР с 13 апреля 2014 года до 5 апреля 2015 года, — говорится в указе.

Следующим пунктом создания комиссии будет выбор врачебного состава, здания, где она будет находиться, а также определение ее финансирования.

За выполнением всех пунктов указа будет следить лично Глава Республики Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU