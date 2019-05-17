2019-05-17T20:17:32+03:00
Общество

«Почта Донбасса» в Донецке открыла одиннадцатый по счету Единый центр связи

Дополнительные отделения связи нового формата скоро откроются в Харцызске, Енакиево, Макеевке и Донецке
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Приятной неожиданностью стал праздничный торт, которым угостили первых посетителей. Фото: ГП «Почта Донбасса»Приятной неожиданностью стал праздничный торт, которым угостили первых посетителей. Фото: ГП «Почта Донбасса»
Изменить размер текста:

17 мая в Буденновском районе Донецка открылся Единый Центр Связи, который стал уже 39-м в Республике. ЕЦС планирует обслуживать более 50 тысяч жителей района, включая порядка 3100 человек пенсионного возраста и 50 — с ограниченными возможностями.

В торжественном мероприятии открытия Единого Центра Связи приняли участие генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин и первый замглавы администрации Буденновского района Александр Варакин. Под аплодисменты всех присутствующих была перерезана традиционная красная лента, и по православным обычаям священник освятил помещение. Приятной неожиданностью стал праздничный торт, которым угостили первых посетителей.

- Мы благодарны Государственному предприятию «Почта Донбасса» за новое почтовое отделение, которое будет предоставлять все услуги связи жителям района. Надеемся, что в нашем густонаселенном Буденновском районе откроются еще подобные центры, - прокомментировал Александр Варакин.

Денис Неудачин, в свою очередь, рассказал о ближайших планах по открытию отделений связи: «Ремонтные работы ведутся в четырех городах одновременно. В Харцызске, Енакиево, Макеевке и Донецке мы скоро откроем отделения связи нового формата».

Для удобства посетителей новый Единый Центр Связи в Буденновском районе Донецка планирует работать в формате шестидневной рабочей недели.

Его адрес: улица 230-й Стрелковой дивизии, дом № 11.

Напомним, Единый Центр Связи предлагает потребителю следующие услуги: курьерская доставка, доставка грузов из Российской Федерации, выплата пенсий и всех видов социальных пособий, включая алименты и регресс, почтовые переводы по территории ДНР и ЛНР, прием и доставка различных видов почтовых отправлений по территории ДНР, ЛНР, РФ, включая трекинг перемещения, торговля товарами народного потребления, в том числе товарами private label, прием всех видов платежей, включая оплату коммунальных услуг, подписка и доставка республиканских и зарубежных периодических изданий, таможенно-брокерские услуги, транспортно-экспедиторские услуги, доставка и размещение рекламно-информационного материала, доставка счетов–квитанций, бронирование и оформление авиа и ж.-д. билетов, выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, продажа стартовых пакетов и скретч-карточек пополнения счета «Феникс», услуга по восстановлению сим-карт, а также индивидуальные консультации и выбор оптимального варианта подключения домашнего интернета. Также в рамках проекта «Культуру — в массы!» во всех отделениях «Почты Донбасса» можно приобрести билеты на все представления Донецкой филармонии и цирка «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Морские пехотинцы из 35-й бригады ВСУ наглым способом отбирают у жителей Донбасса дома
Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя
Глава ЛНР подписал указ о создании в Республике военно-врачебной комиссии
«Тихая охота» в Донбассе закончилась для двух грибников отравлением
Дарья Морозова в Донецке встретилась с новой главой Красного Креста Флоранс Жиллетт
В России намерены признать ученые степени ДНР и ЛНР
Глава ЛНР предложил объединить силы России и Республик для противостояния русофобии Запада
В прифронтовой Горловке спасатели и полицейские спасли троих мужчин из горящей машины
С начала года врачи ДНР оказали помощь почти двум тысячам пациентам из подконтрольной Киевом территории Донбасса
Во время утреннего обстрела ВСУ был ранен мирный житель Первомайска
«Славим родной Донецк!»: в столице ДНР состоялся праздник, посвященный подведению итогов учебного года
В МВД ЛНР рассказали о требованиях к фотографиям для оформления паспорта РФ
«Тайны музейных залов»: в Донецке покажут спектакль, приуроченный Международному дню музеев
В Первомайске из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи
ВСУ сегодня утром выпустили полтора десятка мин по району Ясиноватой
ВСУ перебросили в Донбасс 33 единицы боевой техники «Ураган» и «Град»
В копанке под Брянкой погиб мужчина
В Луганске прошел чемпионат среди молодых стилистов, парикмахеров и визажистов
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла, местами слабый дождь
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 13 раз нарушили «режим тишины»
«Тайны мировой нумизматики»: в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Война и деньги»
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода в Донецке: в городе ясный погожий день, небольшая облачность, до +28
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР