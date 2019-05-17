«Почта Донбасса» в Донецке открыла одиннадцатый по счету Единый центр связи

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-17T20:17:32+03:00

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17 мая в Буденновском районе Донецка открылся Единый Центр Связи, который стал уже 39-м в Республике. ЕЦС планирует обслуживать более 50 тысяч жителей района, включая порядка 3100 человек пенсионного возраста и 50 — с ограниченными возможностями.

В торжественном мероприятии открытия Единого Центра Связи приняли участие генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин и первый замглавы администрации Буденновского района Александр Варакин. Под аплодисменты всех присутствующих была перерезана традиционная красная лента, и по православным обычаям священник освятил помещение. Приятной неожиданностью стал праздничный торт, которым угостили первых посетителей.

- Мы благодарны Государственному предприятию «Почта Донбасса» за новое почтовое отделение, которое будет предоставлять все услуги связи жителям района. Надеемся, что в нашем густонаселенном Буденновском районе откроются еще подобные центры, - прокомментировал Александр Варакин.

Денис Неудачин, в свою очередь, рассказал о ближайших планах по открытию отделений связи: «Ремонтные работы ведутся в четырех городах одновременно. В Харцызске, Енакиево, Макеевке и Донецке мы скоро откроем отделения связи нового формата».

Для удобства посетителей новый Единый Центр Связи в Буденновском районе Донецка планирует работать в формате шестидневной рабочей недели.

Его адрес: улица 230-й Стрелковой дивизии, дом № 11.

Напомним, Единый Центр Связи предлагает потребителю следующие услуги: курьерская доставка, доставка грузов из Российской Федерации, выплата пенсий и всех видов социальных пособий, включая алименты и регресс, почтовые переводы по территории ДНР и ЛНР, прием и доставка различных видов почтовых отправлений по территории ДНР, ЛНР, РФ, включая трекинг перемещения, торговля товарами народного потребления, в том числе товарами private label, прием всех видов платежей, включая оплату коммунальных услуг, подписка и доставка республиканских и зарубежных периодических изданий, таможенно-брокерские услуги, транспортно-экспедиторские услуги, доставка и размещение рекламно-информационного материала, доставка счетов–квитанций, бронирование и оформление авиа и ж.-д. билетов, выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, продажа стартовых пакетов и скретч-карточек пополнения счета «Феникс», услуга по восстановлению сим-карт, а также индивидуальные консультации и выбор оптимального варианта подключения домашнего интернета. Также в рамках проекта «Культуру — в массы!» во всех отделениях «Почты Донбасса» можно приобрести билеты на все представления Донецкой филармонии и цирка «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU