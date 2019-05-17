Дарья Морозова в Донецке встретилась с новой главой Красного Креста Флоранс Жиллетт

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-17T16:57:49+03:00

Дарья Морозова сегодня встретилась с новой главой Красного Креста в Украине Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена

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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сегодня провела в Донецке первую встречу с главой делегации Международного комитета Красного Креста Флоранс Жиллетт, назначенной в марте этого года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

- Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт, впервые посетившей Донецк, - сказали в пресс-службе аппарата. - Обсуждались вопросы по ситуации с удерживаемыми лицам, концепции поиска пропавших без вести и переговорному процессу в минском формате. В завершении стороны поблагодарили друг друга за плодотворное сотрудничество.

С апреля 2015 года миссию МККК в Украине возглавлял Алан Эшлиман. Флоранс Жиллетт, ранее возглавлявшая делегацию в Тегеране стала его преемницей.

ИСТОЧНИК KP.RU