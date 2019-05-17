2019-05-17T16:57:49+03:00
Общество

Дарья Морозова в Донецке встретилась с новой главой Красного Креста Флоранс Жиллетт

Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Дарья Морозова сегодня встретилась с новой главой Красного Креста в УкраинеДарья Морозова сегодня встретилась с новой главой Красного Креста в УкраинеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сегодня провела в Донецке первую встречу с главой делегации Международного комитета Красного Креста Флоранс Жиллетт, назначенной в марте этого года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

- Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт, впервые посетившей Донецк, - сказали в пресс-службе аппарата. - Обсуждались вопросы по ситуации с удерживаемыми лицам, концепции поиска пропавших без вести и переговорному процессу в минском формате. В завершении стороны поблагодарили друг друга за плодотворное сотрудничество.

С апреля 2015 года миссию МККК в Украине возглавлял Алан Эшлиман. Флоранс Жиллетт, ранее возглавлявшая делегацию в Тегеране стала его преемницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Тихая охота» в Донбассе закончилась для двух грибников отравлением
В России намерены признать ученые степени ДНР и ЛНР
Глава ЛНР предложил объединить силы России и Республик для противостояния русофобии Запада
В прифронтовой Горловке спасатели и полицейские спасли троих мужчин из горящей машины
С начала года врачи ДНР оказали помощь почти двум тысячам пациентам из подконтрольной Киевом территории Донбасса
Во время утреннего обстрела ВСУ был ранен мирный житель Первомайска
«Славим родной Донецк!»: в столице ДНР состоялся праздник, посвященный подведению итогов учебного года
В МВД ЛНР рассказали о требованиях к фотографиям для оформления паспорта РФ
«Тайны музейных залов»: в Донецке покажут спектакль, приуроченный Международному дню музеев
В Первомайске из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи
ВСУ сегодня утром выпустили полтора десятка мин по району Ясиноватой
ВСУ перебросили в Донбасс 33 единицы боевой техники «Ураган» и «Град»
В копанке под Брянкой погиб мужчина
В Луганске прошел чемпионат среди молодых стилистов, парикмахеров и визажистов
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла, местами слабый дождь
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 13 раз нарушили «режим тишины»
«Тайны мировой нумизматики»: в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Война и деньги»
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода в Донецке: в городе ясный погожий день, небольшая облачность, до +28
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР