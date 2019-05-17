2019-05-17T15:58:24+03:00
Политика

В России намерены признать ученые степени ДНР и ЛНР

Об этом сообщили участники конференции «Сотрудничество России и Донбасса»
Екатерина Сорока
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РФ планирует предоставлять больше учебников для учреждений Донбасса. Фото: odsd.ruРФ планирует предоставлять больше учебников для учреждений Донбасса. Фото: odsd.ru
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В Московской области проходит конференция «Сотрудничество России и Донбасса» с участием Глав Республик. Один из важных вопросов, который будет обсуждаться там – это признание Россией ученых степеней, которые выдают вузы ДНР и ЛНР своим выпускникам. Об этом сказано в проекте рекомендаций конференции.

— Участники конференции "Сотрудничество регионов России и Донбасса" предлагают научным и образовательным организациям рассмотреть вопрос о признании в РФ ученых степеней жителей республик Донбасса, — говорится в рекомендации.

В проекте рекомендаций конференции есть множество пунктов, которые касаются расширения сотрудничества с Россией. Они касаются профессионального обмена сотрудниками и студентами, совместных научных исследований, организации стажировок для студентов, дополнительных квот абитуриентов из Донбасса, а также и материальной поддержки республиканских вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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