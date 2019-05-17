Глава ЛНР предложил объединить силы России и Республик для противостояния русофобии Запада

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-17T15:38:37+03:00

Это Леонид Пасечник предложил на конференции «Сотрудничество регионов России и Донбасса»

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Глава ЛНР Леонид Пасечник предложил объединить силы Республик и России для противостояния русофобии Запада. Об этом он заявил на конференции «Сотрудничество регионов России и Донбасса», которая сейчас проходит в Домодедово.

— По прошествии пяти лет мы можем наблюдать идеологически четко сформированные и глубоко проработанные русофобские пропагандистские штампы, используемые прозападными некоммерческими организациями (НКО) и СМИ на российском направлении, — подчеркивают участники конференции.

Для того, чтобы противостоять русофобии Запада участники конференции видят множество вариантов: поддерживать общественные инициативы, которые настроены против исторических неточностей и нацистских преступников, ввести уголовное и административное преследование за пропаганду нацизма, уделить внимание проблеме украинского церковного кризиса и так далее.

Кроме того, члены конференции предлагают оказать юридическую поддержку некоммерческих организаций НКО России и Донбасса. Имеется в виду, что НКО смогут подать иски против Украины в международные судебные инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU