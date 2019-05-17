2019-05-17T14:50:26+03:00
Происшествия

В прифронтовой Горловке спасатели и полицейские спасли троих мужчин из горящей машины

Одного из них госпитализировали с ожогами
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Авто загорелось после столкновения с железобетонной опорой. Фото: ВКонтактеАвто загорелось после столкновения с железобетонной опорой. Фото: ВКонтакте
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Сотрудники МВД и МЧС в прифронтовой Горловке спасли из горящего автомобиля троих мужчин. Об этом сегодня сообщили в ЦОС Министерства внутренних дел ДНР.

- Наряд полиции, патрулировавший улицы города, заметил автомобиль, который после столкновения с железобетонной опорой уличного освещения начал дымиться и загорелся. Двоих пассажиров правоохранители достали из машины до приезда МЧС, а водителя автомобиля зажало деформированными элементами транспортного средства. Ликвидировав возгорание автомобиля, при помощи гидравлического инструмента вызванный наряд ГПСО Горловки деблокировал мужчину. С ожогами конечности, грудной клетки и брюшной стенки пострадавшего передали работникам скорой помощи, - сказали в МВД.

Как выяснилось, пострадавшие находились в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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