С начала года врачи ДНР оказали помощь почти двум тысячам пациентам из подконтрольной Киевом территории Донбасса
С начала года больницы Республики помогли 1799 пациентам с подконтрольной Киеву территории Донбасса. Большинству из них нужна была стационарная или амбулаторная помощь. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
— В рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в республиканских учреждениях министерства здравоохранения ДНР с начала 2019 года высококвалифицированную медицинскую помощь получили 1799 пациентов с территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, — говорится в сообщении.
Напомним, что гуманитарная программа в направлении «Здравоохранение» оказывает помощь жителям Донецкой области по 12 видам бесплатной медицинской помощи.
Так, за почти полгода 113 женщин получили помощь при родах и оперативной гинекологии; 1009 взрослых положили на стационарное и амбулаторное лечение; 12 пациентам был установлен кардиостимулятор, а еще 21 – бесплатно поставили тазобедренные протезы.
В Республиканскую детскую клиническую больницу поступило всего 149 маленьких пациентов. Сейчас они находятся на стационарном и амбулаторном лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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