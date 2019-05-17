«Славим родной Донецк!»: в столице ДНР состоялся праздник, посвященный подведению итогов учебного года

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-17T12:38:26+03:00

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«Славим родной Донецк!», – под таким названием во Дворце детского и юношеского творчества Донецка состоялся праздник для учащихся и педагогов города, посвящённый подведению итогов 2018-2019 учебного года.

Проведение этого праздничного мероприятия в Донецке стало доброй традицией. На сцене чествовали лучших учеников, спортсменов и музыкантов, показавших высокие результаты на олимпиадах и конкурсах разного уровня.

- Очень приятно сегодня присутствовать на этом праздничном мероприятии. Нам есть, чем гордиться. В этом учебном году значительное количество победителей олимпиад и конкурсов различных уровней – это учащиеся образовательных учреждений Донецка. Такие успехи нашего подрастающего поколения вселяют надежду на будущее. Выражаю особую благодарность преподавателям за большой труд в воспитании нашей молодёжи. Всем здоровья, терпения и с праздником! – поздравил присутствующих и.о. главы администрации Донецка Николай Волков.

На празднике свои заслуженные награды получили порядка 100 школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования, достигших в этом году высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.

ИСТОЧНИК KP.RU