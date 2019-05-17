В МВД ЛНР рассказали о требованиях к фотографиям для оформления паспорта РФ
Сегодня сотрудники министерства внутренних дел ЛНР разъяснили требования к фотографиям на российский паспорт. Эта информация полезна для желающих получить гражданство соседней страны, а также для предпринимателей, которые занимаются печатью фото на документы. Об этом сегодня сообщили в МВД ДНР.
— размер фотографии 35×45,
— фотография должна быть распечатана на абсолютно матовой бумаге,
— фон белый,
— без рамок,
— размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70-80% вертикального снимка,
— строго анфас,
— взгляд направлен прямо,
— с нейтральным выражением лица и закрытым ртом,
— в черно-белом или цветном исполнении,
— запрещено фотографироваться в форменной одежду,
— размер изображения головы на фотографии должен составлять в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм, — говорится в сообщении.
Отдельные требования касаются для людей, которые постоянно носят очки. Они должны сфотографироваться в них. При этом глаза должны быть отчетливо видны на фотографии.
При подаче документов для получения паспорта РФ у человека с собой должно быть восемь копий фотографии на одной фотокарточке. Их нужно вложить в общий пакет с бумагами.
Требования к фотографиям на документы для получения гражданства РФ.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Российские паспорта для жителей Донбасса»