2019-05-17T12:29:01+03:00
Политика

В МВД ЛНР рассказали о требованиях к фотографиям для оформления паспорта РФ

Эта информация для жителей Республики и предпринимателей, которые занимаются печатью фото на паспорта [видео]
Екатерина Сорока
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В ЛНР действует 17 территориальных отделения миграционной службы. Фото: passportrus.ruВ ЛНР действует 17 территориальных отделения миграционной службы. Фото: passportrus.ru
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Сегодня сотрудники министерства внутренних дел ЛНР разъяснили требования к фотографиям на российский паспорт. Эта информация полезна для желающих получить гражданство соседней страны, а также для предпринимателей, которые занимаются печатью фото на документы. Об этом сегодня сообщили в МВД ДНР.

— размер фотографии 35×45,

— фотография должна быть распечатана на абсолютно матовой бумаге,

— фон белый,

— без рамок,

— размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70-80% вертикального снимка,

— строго анфас,

— взгляд направлен прямо,

— с нейтральным выражением лица и закрытым ртом,

— в черно-белом или цветном исполнении,

— запрещено фотографироваться в форменной одежду,

— размер изображения головы на фотографии должен составлять в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм, — говорится в сообщении.

Отдельные требования касаются для людей, которые постоянно носят очки. Они должны сфотографироваться в них. При этом глаза должны быть отчетливо видны на фотографии.

При подаче документов для получения паспорта РФ у человека с собой должно быть восемь копий фотографии на одной фотокарточке. Их нужно вложить в общий пакет с бумагами.

Требования к фотографиям на документы для получения гражданства РФ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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