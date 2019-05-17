2019-05-17T10:50:54+03:00
Политика

ВСУ перебросили в Донбасс 33 единицы боевой техники «Ураган» и «Град»

Об этом сообщили в ОБСЕ
Екатерина Сорока
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На прошлой неделе СММ не верифицировала 106 танков ВСУ в Донбассе. Фото: dnr-live.ruНа прошлой неделе СММ не верифицировала 106 танков ВСУ в Донбассе. Фото: dnr-live.ru
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На этой неделе вооруженные силы Украины стянули к линии фронта 33 единицы боевой техники: 25 ракетных систем залпового огня «Ураган» и пять «Градов», а также другую тяжелую артиллерию. Об этом 16 мая сообщил представитель России Александр Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

— По информации специальной мониторинговой миссии, за период с 6 по 14 мая в нарушение минского Комплекса мер и дополнения к нему у ВСУ выявлено 33 РСЗО (25 «Ураганов» и восемь «Градов»), девять гаубиц «Гвоздика», четыре крупнокалиберные артустановки «Мста-Б», а также два ЗРК «Тунгуска», — заявил представитель.

По поводу стягивания тяжелой техники к линии фронта продолжает информировать ОБСЕ. По данным разведки организации 6 мая стало известно, что украинская сторона установила пять зенитно-ракетных комплексов «Бук» вблизи Бахмута, а также шесть тяжелых гаубиц «Гиацинт-Б» и еще три РСЗО «Ураган».

Все это вооружение запрещено минскими соглашениями. Но ВСУ продолжает молчать по этому поводу, сосредоточившись на ротации своих батальонов в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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