Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 13 раз нарушили «режим тишины»

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-17T09:53:58+03:00

ВСУ за сутки 13 раз нарушили «режим тишины». Фото: donetsk24.su

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 314 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Донецк (пос. ш-ты «Октябрьский рудник»), Донецкий аэропорт (терминал), Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Луганское, – сказали в СЦКК.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, они применили такое вооружение.

- Донецкое направление: минометы 120 мм – 7 раз (35 мин); минометы 82 мм – 2 раза (9 мин); БМП/БТР – 2 раза (60 выстрелов); зенитные установки – 1 раз (200 выстрелов); РПГ/СПГ – 3 раза (10 гранат); стрелковое оружие – 2 раза, - констатировали военные Республики.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU