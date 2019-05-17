Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-17T09:16:50+03:00

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы поселков Калиново и Фрунзе и села Желобок, - сказали в СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов разных типов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

Напомним, что вчера украинские силовики четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Они обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, 82-миллиметровых минометов и гранатометов районы Золотого-5, Калиново и Обозного.

ИСТОЧНИК KP.RU