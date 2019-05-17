Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрелам подверглись районы поселков Калиново и Фрунзе и села Желобок, - сказали в СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов разных типов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.
Напомним, что вчера украинские силовики четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Они обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, 82-миллиметровых минометов и гранатометов районы Золотого-5, Калиново и Обозного.
ИСТОЧНИК KP.RU