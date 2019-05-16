2019-05-16T21:57:39+03:00
Политика

Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским

У бойцов кончилась терпение из-за переноса срока ротации [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Генерал Сырский в растерянности от «недипломатичных» вопросов бойцов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsГенерал Сырский в растерянности от «недипломатичных» вопросов бойцов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- В 79-й десантно-штурмовой бригаде отмечается резкое увеличение случаев самоубийств и конфликтов в подразделениях, в том числе с применением огнестрельного оружия. Это связано в первую очередь с переносом сроков ротации, - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Военнослужащие второй месяц сверх плана находятся в зоне ООС. Однако менять десантников на передовой просто на кого. 36-я бригада морской пехоты, спланированная на замену 79-й бригады, испытывает значительные проблемы с комплектованием. Батальоны 36-й бригады укомплектованы личным составом менее чем на половину.

- Критическое состояние уровня воинской дисциплины в 79-й бригаде вызывает озабоченность у командования ООС. Личный состав бригады подавлен и деморализован. По указанию командующего Александра Сырского все имеющиеся в распоряжении офицеры-психологи направлены в эту бригаду для поднятия духа. Но одним добрым словом изменить ситуацию не представляется возможным, - рассказал Безсонов.

Более того, командир взвода старший лейтенант Головань, уставший от происходящего в бригаде бардака, сдал оружие и вместе со своим взводом покинул расположение бригады. Они направляются в штаб ООС для личной встречи с командующим. Сейчас комбриг Валерий Курач предпринимает меры для перехвата этой группы военнослужащих.

Начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов рассказал о моральном состоянии украинских десантников из 79-й бригады.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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