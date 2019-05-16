Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР

16 Май 20:44 2019-05-16T20:44:13+03:00

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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин издал два указа. Одним он освободил от должности заместителя председателя Правительства Игоря Мартынова. А другим назначил его на пост советника Главы Республики. Оба указа вступили в силу с момента их подписания – 16 мая 2019 года.

Таким образом, разрешилась затянувшаяся интрига: сколько будет в правительстве вице премьеров: три или четыре.

Напомним, 18 апреля Денис Пушилин назначил гендиректора ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) Владимира Пашкова заместителем председателя Правительства Республики по экономическим вопросам. До этого назначения у премьера Александра Ананченко (до назначения в сентябре главой Правительства был советником у Пашкова) было три вице-премьера: Владимир Антонов, Игорь Мартынов и Татьяна Переверзева.

Игорь Мартынов два года (с октября 2014 года по октябрь 2016-го) возглавлял горадминистрацию Донецка. Потом работал заместителем руководителя Администрации Главы ДНР. А в сентябре прошлого года стал вице-премьером в правительстве, которым сначала руководил Денис Пушилин, а потом Александр Ананченко.

ИСТОЧНИК KP.RU