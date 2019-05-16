Житель Донецка не довез на Украину валюту на пять миллионов гривен
Провальной оказалась поездка в незалежную 60-летнего дончанина. На КПВВ «Марьинка» его «Шевроле» привлек внимание представителей пограничной и фискальной служб.
- Во время проведения досмотра в конструктивных особенностях автомобиля были обнаружены скрытые валютные ценности, – сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
Из тайников под обшивкой сидений и панели приборов правоохранители извлекли толстенные пачки денег - 3 миллиона 400 тысяч гривен, более 50 тысяч долларов и около тысячи евро.
- Гражданина и выявленные средства передали представителям следственного отдела финансовых расследований ГФС для выяснения их происхождения, назначения и принятия соответствующего правового решения, – говорится в сообщении.
По всей видимости, мужчина выполнял роль экспедитора - перевозил деньги для расчета по каким-то операциям с поставками товаров в ДНР. Или же деньги имели многоцелевое назначение – шли в нелегальное финансовое учреждение, чьи клиенты не хотят «светиться» перед фискальными органами.
ИСТОЧНИК KP.RU