2019-05-16T18:58:41+03:00
Политика

Геращенко ушла из Минска: ее работа не способствовала мирному процессу в Донбассе

Так считает Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ирина Геращенко частенько устраивала демарши на переговорах в Минске. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenkoИрина Геращенко частенько устраивала демарши на переговорах в Минске. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
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Сегодня первая заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила о своем уходе с должности представителя президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. По ее словам, это связано с окончанием полномочий Порошенко на посту президента, поскольку она является его представительницей.

Отставка Геращенко была ожидаемой.

- Заявление Ирины Геращенко об увольнении с этих должностей стало логичным продолжением политических процессов, которые связаны со сменой власти в Украине. Команда Петра Порошенко полностью дискредитировала себя не только во внутренней политике, но и на Минской переговорной площадке, — считает Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

Она подчеркнула, что в течение последних лет украинская сторона продемонстрировала полное отсутствие политической воли к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

- Регулярное игнорирование рабочих заседаний в Минске официальным представителем Украины и тщетные попытки манипулировать переговорным процессом не способствовали решению комплекса проблем, стоящих перед гуманитарной подгруппой, — отметила омбудсмен.

Впрочем, Донецкая Народная Республика в очередной раз подтверждает свою готовность к мирному и конструктивному диалогу для скорейшего и всеобъемлющего решения всех гуманитарных вопросов, предусмотренных Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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