2019-05-16T16:36:36+03:00
Политика

Какую зарплату получают «спецы» по Донбассу Гримчак и Тука

Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц обнародовало данные
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дончанин Юрий Гримчак во времена президентства Ющенко был замгубернатора Донецкой области. Фото: apostrophe.uaДончанин Юрий Гримчак во времена президентства Ющенко был замгубернатора Донецкой области. Фото: apostrophe.ua
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Заместители министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрий Гримчак и Георгий Тука частенько выступают о проблемах переселенцев и жителей республик Донбасса. Говорят по поводу и без. Иногда реально оценивают ситуацию, но чаще несут ахинею. Бывает, что к голосам своих замов присоединяется и министр Вадим Черныш.

А сколько же получают руководители ведомства с таким вычурным названием? 15 мая пресс-служба МинВОТ обнародовала информацию о размере начисленной и полученной заработной платы за апрель 2019 года. Итак:

- министр Вадим Черныш – начислено 37 тыс. 111,89 грн (почти 90 тысяч рублей), в том числе, надбавка за выслугу лет – 1080 грн, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – 1 тыс. 440 грн; надбавка за интенсивность труда – 7,2 тыс. грн; индексация – 277,49 грн. Сумма полученной зарплаты за вычетом всех налогов – 29 тыс. 875,07 грн;

- первый замминистра Юсуф Куркчи – 45 тыс. 695,85 грн, сумма полученной зарплаты – 36 тыс. 785,16 грн;

- замминистра Виктория Воронина – 39 тыс. 895 грн, сумма полученной зарплаты – 32 тыс. 115,47 грн;

- замминистра Георгий Тука – 37 тыс. 507,45 грн (почти 90 тысяч рублей), сумма полученной зарплаты – 30 тыс. 193,5 грн;

- замминистра Юрий Гримчак – 40 тыс. 976,75 грн (почти 100 тысяч рублей), сумма полученной зарплаты – 26 тыс. 389,02 грн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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