2019-05-16T15:26:20+03:00
Экономика

В ЛНР наладили прямые поставки топлива класса Евро-5

Скоро на заправках ДНР также появится бензин АИ-95 и АИ-98
Екатерина Сорока
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В 2018 году Совет министров ЛНР принял постановление, по которому все АЗС должны снизить цены на топливо до уровня российских. Фото: lnp-lnr.ruВ 2018 году Совет министров ЛНР принял постановление, по которому все АЗС должны снизить цены на топливо до уровня российских. Фото: lnp-lnr.ru
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Государственное унитарное предприятие «Луганскнефтепродукт» смогло наладить прямые поставки топлива класса Евро-5 с нефтеперерабатывающих заводов. А это значит, что скоро на заправках в ЛНР появится бензин марок АИ-95 и АИ-98. Об этом сообщило министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

— Мы благодарны нашим клиентам за то, что они приобретают топливо у нас. Мы постоянно работаем по улучшению качества нашего товара и сервиса, а также делаем все, чтобы наши цены были самыми демократичными в Республике. И то, что мы осуществляем поставки высококачественного топлива класса, означает, прежде всего, что "Луганскнефтепродукт" гарантирует необходимый запас топлива в государственной сети АЗС и его высокое качество, — поделился директор предприятия Александр Изомимов.

Сейчас купить топливо высокого класса можно всего на девяти заправках в Республике. Это можно считать тестовым периодом. После чего предприятие закупит Евро-5 в большем объеме. И тогда уже это топливо появится на всех остальных заправках.

Напомним, что с начала года в АЗС ЛНР начали постепенно снижаться цены на топливо. В результате бензин марки А-92 и А-95 в Республике стал на треть дешевле, чем в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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