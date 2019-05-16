Жителя Горловки могут посадить в тюрьму за порчу композиции на День Республики
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 21-летнего жителя Горловки. Он обвиняется в преступлении за порчу инсталляции, которая стоила городу 50 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР со ссылкой на Горловское ГУ МВД.
— Проходивший мимо шара с фотографиями горловчанин ударил по нему ногой и повредил две из девяти частей композиции, общая стоимость которой составляет 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Приметы подозреваемого были переданы всем стражам порядка, — говорится в сообщении.
В районном отделении полиции против молодого человека возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание, которое может понести вредитель – это лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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