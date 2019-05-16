МИД ДНР откроет свое представительство в Берлине

16 Май 13:14 2019-05-16T13:14:50+03:00

15 февраля МИД ДНР заявило о том, что планирует открыть свое представительство в Европе. Фото: dnr-live.ru

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16 мая стало известно, что министерство иностранных дел ДНР готово открыть новое свое представительство в Европе. Его создадут в столице Германии. Об этом рассказал активист берлинского отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рихард Гретцингер.

— Переговоры с министерством иностранных дел ДНР начались ещё в феврале, окончательная договорённость достигнута буквально вчера. Будем заниматься налаживанием экономических контактов между этим индустриальным районом и Германией, рассказывать миру правду о ситуации в Донбассе, — поделился Рихард Гретцингер в своем заявлении.

Также активист добавил, представительство будет организовано в качестве общественной организации. Таким образом, в него будут вступать люди, которые действительно этого хотят, и вносить пожертвования они тоже будут добровольно.

Сегодня уже точно известно, что представительство ДНР в Берлине будет создано. И на данном этапе активисты будущей общественной организации улаживают все юридические вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU