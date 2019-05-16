В Одессу прибыл борт с 12 раненными военными ВСУ из Донбасса

16 Май 12:39 2019-05-16T12:39:00+03:00

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16 мая в Одессу прилетел самолет, на борту которого находились раненые бойцы ВСУ из зоны боевых действий в Донбассе. Пять из них получили тяжелые ранения и находятся в не самом лучшем состоянии. Им необходимы дорогостоящие препараты. Поэтому сразу после посадки самолета все бойцы были госпитализированы в местный военный госпиталь. Об этом сообщил украинский волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook.

— Многие (имеется в виду прибывшие бойцы ВСУ) с огнестрельными пулевыми и осколочными ранениями разной степени тяжести. Очень нужна ваша помощь!!! И если у вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую вам в вашем желании!, — говорится в посте Андрея Танцюры.

Украинская армия продолжает нести потери из-за действий своего командования и политического руководства страны, которые категорически не хотят договариваться с ЛДНР о мире в регионе.

Кстати, от огня ВСУ гибнут и получают ранения не только защитники ДНР и ЛНР, но и мирные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU