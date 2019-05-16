Глава МИД Чехии недоволен визитом депутата парламента в Донецк

16 Май 12:32 2019-05-16T12:32:19+03:00

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Глава министерства иностранных дел Чехии Петршичек выразил свое недовольство по поводу того, что один из депутатов парламента поехал в качестве представителя страны в Донецк на день празднования провозглашения ДНР. Об этом он написал в своем Twitter аккаунте.

— Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику. Кроме видео с этим «успехом» я не знаю, какая была цель его поездки, — говорится в его посте.

Напомним, что 11 мая на день празднования провозглашения ДНР чешский депутат от Коммунистической партии Чехии и Моравии Ондрачек приехал в Донецк в качестве иностранного представителя, который поддерживает действия ДНР.

Это не первый визит Ондрачека в ДНР, также он был в Крыму и выступал в качестве независимого наблюдателя от Чехии на выборах в ЛНР в ноябре 2014 года. После всех этих действий Украина запретила депутату въезд на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU