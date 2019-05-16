2019-05-16T10:42:12+03:00
Звезды

Известный композитор Эдуард Артемьев был восхищен игрой симфонического оркестра в Донецке

Оркестр исполнил сюиту Артемьева «Сибирский цирюльник»
Екатерина Сорока
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Композитор пробудет в Донецке всего два дня. Фото: Rodina.newsКомпозитор пробудет в Донецке всего два дня. Фото: Rodina.news
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Известный российский композитор Эдуард Артемьев приехал в Донецк специально, чтобы послушать выступление местного академического симфонического оркестра. В этот вечер музыканты как раз играли одну из сюит композитора для фильма «Сибирский цирюльник». После выступления Эдуард Артемьев поделился с журналистами на пресс-конференции, что он в восхищении от игры и мастерства музыкантов из филармонии имени Сергея Прокофьева.

— Сюита была написана давно, в 1980-е годы, и так случилось, что симфонический оркестр Донецкой филармонии под управлением Владимира Владимировича Заводиленко это дело решил исполнить. Все необычно для меня. Более того, в январе мне прислали запись исполнения сюиты, и меня поразил уровень, как это было исполнено, с какой отдачей, с каким энтузиазмом, любовью, — поделился композитор.

Сюита к «Сибирскому цирюльнику» не в первый раз появляется в репертуаре донецких музыкантов из филармонии. Они ее уже исполняли год назад при этом в полном объеме. Запись выступления попала в руки автора сюиты – Эдуарду Артьмьеву. После чего он решил, что обязательно должен непосредственно присутствовать на выступлении оркестра.

Отметим, что Эдуард Артемьев написал музыку к больше чем 150 фильмам. Его услугами пользовались такие режиссеры как Никита Михалков, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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