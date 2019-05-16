2019-05-16T08:07:43+03:00
Политика

Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное

Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили режим тишины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Золотом пули попали в окна жилых домов по улице Войкова. Фото: Представительство ЛНР в СЦККВ Золотом пули попали в окна жилых домов по улице Войкова. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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В среду, 15 мая, ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и села Обозное.

Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Вчера в представительстве ЛНР в СЦКК продемонстрировали фото последствий обстрела Золотое-5, которое было 13 мая.

- В результате зафиксированного 13 мая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в поселке Золотое-5 (Михайловка) повреждено два жилых дома, - говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что остекление было повреждено в домах по адресам улица Войкова, 1/2,6 и 9/2, пострадавших среди населения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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