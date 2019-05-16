Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное
В среду, 15 мая, ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и села Обозное.
Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.
Вчера в представительстве ЛНР в СЦКК продемонстрировали фото последствий обстрела Золотое-5, которое было 13 мая.
- В результате зафиксированного 13 мая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в поселке Золотое-5 (Михайловка) повреждено два жилых дома, - говорится в сообщении.
В представительстве уточнили, что остекление было повреждено в домах по адресам улица Войкова, 1/2,6 и 9/2, пострадавших среди населения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU