2019-05-15T22:21:47+03:00
Политика

В Антраците обезвредили боеприпас «Смерча» и мину времен Великой Отечественной войны

Снаряды были уничтожены на месте
Екатерина Сорока
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В Антрацитовском районе было найдено два невзорвавшихся боеприпаса. На место находки сразу выехали сотрудники МВД ЛНР. Они не стали обезвреживать и переносить взрывчатые предметы, а уничтожили их на месте. Об этом сообщили в правоохранительных органах Республики.

- Мужчина сообщил нам, что в лесополосе между поселками Боково-Платово и Краснолучским находятся боеприпасы. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы обнаружены и уничтожены на месте сотрудниками взрыво-технической службы экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР. Пострадавших нет, - говорится в сообщении МВД ЛНР.

Взрывоопасная находка представляла собой современный суббоеприпас реактивной системы залпового огня «Смерч» и мина, которая сохранилась со времен Великой Отечественной войны.

Также МВД ЛНР напоминает жителям Республики, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо обращаться в дежурную часть. И при этом неважно какой боеприпас был найден: современного оружия или со времен Великой Отечественной войны. Все они несут угрозу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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