2019-05-15T21:09:14+03:00
Политика

Новый руководитель Красного креста посетила разрушенный мост в Станице Луганской

Новый руководитель обещает регулярно посещать Республику и в том числе КПП "Станица Луганская", чтобы следить за гуманитарной обстановкой
Екатерина Сорока
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Движение транспорта по мосту восстановить пока невозможно. Фото: lug-info.comДвижение транспорта по мосту восстановить пока невозможно. Фото: lug-info.com
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Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) сегодня приехали на контрольно-пропускной пункт в Станицу Луганскую, чтобы собственными глазами увидеть состояние моста. После увиденного разрушенного пролета и деревянных лестниц, новый руководитель пообещала регулярно приезжать в Республику, чтобы следить за гуманитарной обстановкой на КПП. Об этом рассказала руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- Госпожа Жиллетт возглавила представительство МККК на Украине вместо господина Алана Эшлимана, и сегодня она увидела своими глазами ситуацию, которая происходит на мосту на самом деле. Она смогла увидеть собственными глазами разрушенный пролет и ту деревянную конструкцию, которую приходится преодолевать людям, по крайней мере, дважды в день, — поделилась Ольга Кобцева.

Также руководитель со своими коллегами проверила, какие условия созданы для людей на КПП, а именно: в каком состоянии находятся мобильные пункты обогрева и отдыха, оборудованные навесы от дождя, снега и солнца, и имеются ли специальные информационные листы.

По словам руководителя рабочей группы ЛНР, Жиллетт планирует регулярно приезжать в ЛНР, чтобы следить за гуманитарной обстановкой на мосту у Станицы Луганской.

Напомним, что мост, который объединяет два берега Северского Донца, был частично разрушен еще в 2015 году украинскими боевиками. Вместо того, чтобы полностью починить пролет, было решено временно поставить деревянные лестницы и настилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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