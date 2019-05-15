2019-05-15T19:32:43+03:00
Политика

Военнослужащего ДНР осудили на 14 лет за шпионаж в пользу Украины

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Podrobnosti.mk.uaФото: Podrobnosti.mk.ua
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В Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики сообщили, что военнослужащего ДНР, который занимался шпионажем в пользу СБУ приговорили к 14 годам лишения свободы.

- Генеральная прокуратура осуществляла надзор за следствием и поддерживала обвинение в суде по факту выявления сотрудниками МГБ военнослужащего ДНР, который занимался шпионажем по заданию СБУ, - говорится в сообщении.

Фигурант М. (так называют преступника в прокуратуре), будучи завербованным иностранной разведкой и действуя по заданию СБУ, в мае 2015 года поступил на военную службу в Вооруженные Силы ДНР.

- Будучи действующим военнослужащим, действуя умышленно, М., в период времени с июня 2015 по февраль 2017 года. собирал сведения военного характера, - рассказывают в Генпрокуратуре. - Полученную информацию о видах военной техники и вооружения, численности личного состава, данных о дислокации подразделения, где он служил, обвиняемый передавал СБУ посредством мобильной связи.

За свои преступные действия М. получал материальное вознаграждение и осознавал, что переданные им сведения будут использованы против безопасности Донецкой Народной Республики.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками МГБ и в апреле 2019 г. приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР осужден по статье 321 УК ДНР к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в Генпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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