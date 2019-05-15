2019-05-15T18:47:32+03:00
Политика

В Волновахе двое сбежавших из части солдат ВСУ напали на мирного жителя

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: novorosinform.orgФото: novorosinform.org
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Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что на Мариупольском направлении, в районе Волновахи двое боевиков морской пехоты ВСУ сбежали из части с оружием. Беглецы уже успели напасть на мирного жителя Владимировки, что в окрестностях города.

- Нам продолжает поступать информация о низком уровне воинской дисциплины в подразделениях ВСУ и нежелании украинских военнослужащих выполнять приказы командиров, - говорит Безсонов. - Почётное первое место занимает 35-я бригада морской пехоты, где продолжаются поиски двух военнослужащих 137-го батальона, самовольно оставивших часть с оружием.

Начальник пресс-службы НМ ДНР отметил, что в поисковой операции задействованы сотрудники военной службы правопорядка. Детали дела не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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