ВСУ выпустили по трем населенным пунктам ЛНР больше 100 боеприпасов
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики больше 100 боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- По приказу командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Василия Зубанича из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов был обстрелян населенный пункт Смелое, - рассказал он.
-На Дебальцевском направлении с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военных преступников (полковника Ивана) Гараза и (одного из командиров батальона бригады) Кибальникова из 82-миллиметровых минометов обстрелу подверглись окрестности населенного пункта Калиново.
- С позиций 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу полковника Алексея Майстренко из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстрелу подвергся населенный пункт Калиново-Борщеватое, - сообщил Осадчий.
ИСТОЧНИК KP.RU