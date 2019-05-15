ВСУ выпустили по трем населенным пунктам ЛНР больше 100 боеприпасов

15 Май 15:27 2019-05-15T15:27:56+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики больше 100 боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По приказу командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Василия Зубанича из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов был обстрелян населенный пункт Смелое, - рассказал он.

-На Дебальцевском направлении с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военных преступников (полковника Ивана) Гараза и (одного из командиров батальона бригады) Кибальникова из 82-миллиметровых минометов обстрелу подверглись окрестности населенного пункта Калиново.

- С позиций 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу полковника Алексея Майстренко из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстрелу подвергся населенный пункт Калиново-Борщеватое, - сообщил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU