2019-05-15T15:27:56+03:00
Политика

ВСУ выпустили по трем населенным пунктам ЛНР больше 100 боеприпасов

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики больше 100 боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По приказу командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Василия Зубанича из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов был обстрелян населенный пункт Смелое, - рассказал он.

-На Дебальцевском направлении с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военных преступников (полковника Ивана) Гараза и (одного из командиров батальона бригады) Кибальникова из 82-миллиметровых минометов обстрелу подверглись окрестности населенного пункта Калиново.

- С позиций 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу полковника Алексея Майстренко из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстрелу подвергся населенный пункт Калиново-Борщеватое, - сообщил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР
Житель Донецка не довез на Украину валюту на пять миллионов гривен
Геращенко ушла из Минска: ее работа не способствовала мирному процессу в Донбассе
По 100 тонн ежемесячно: в ДНР задержали расхитителей дизтоплива на железной дороге
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли автобус с рабочими фильтровальной станции в Донецке
Какую зарплату получают «спецы» по Донбассу Гримчак и Тука
В ЛНР наладили прямые поставки топлива класса Евро-5
Жителя Горловки могут посадить в тюрьму за порчу композиции на День Республики
МИД ДНР откроет свое представительство в Берлине
Беспредел украинской армии в Донбассе: сегодня поврежден жилой дом под Ясиноватой, а вчера - четыре
В Одессу прибыл борт с 12 раненными военными ВСУ из Донбасса
Глава МИД Чехии недоволен визитом депутата парламента в Донецк
На Украине родственники умершего в Донецке пенсионера присвоили его 30 тысяч гривен
За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд
Известный композитор Эдуард Артемьев был восхищен игрой симфонического оркестра в Донецке
В Донбассе работники Васильевской насосной станции не может продолжать ремонт из-за обстрелов ВСУ
Госзнак по-донбасски: жители Краматорска мастерски подделывали доллары и гривны
Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное
Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 16 мая будет по-летнему солнечно и жарко
В Антраците обезвредили боеприпас «Смерча» и мину времен Великой Отечественной войны