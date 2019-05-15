2019-05-15T16:59:28+03:00
Политика

Солдат ВСУ погиб на учениях, но украинское командование заявило, что потеря произошла из-за обстрела НМ ЛНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: пресс-служба ГУНП УкраиныФото: пресс-служба ГУНП Украины
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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что в результате взрыва гранаты на занятиях по огневой подготовке в зоне так называемой «операции объединенных сил» погиб солдат ВСУ, еще двое получили ранения.

- 14 мая в ходе проведения занятий по огневой подготовке в одном из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады в результате подрыва на гранате РГД-5 погиб один и ранены двое военнослужащих ВСУ, - сообщил он.

Командир бригады Майстренко заявил, что потеря произошла из-за обстрела со стороны сил ЛНР.

- По уже отработанной схеме, командир бригады Майстренко представил данные небоевые потери в вышестоящий штаб как боевые, полученные якобы в результате обстрелов со стороны Народной милиции, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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