Солдат ВСУ погиб на учениях, но украинское командование заявило, что потеря произошла из-за обстрела НМ ЛНР
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что в результате взрыва гранаты на занятиях по огневой подготовке в зоне так называемой «операции объединенных сил» погиб солдат ВСУ, еще двое получили ранения.
- 14 мая в ходе проведения занятий по огневой подготовке в одном из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады в результате подрыва на гранате РГД-5 погиб один и ранены двое военнослужащих ВСУ, - сообщил он.
Командир бригады Майстренко заявил, что потеря произошла из-за обстрела со стороны сил ЛНР.
- По уже отработанной схеме, командир бригады Майстренко представил данные небоевые потери в вышестоящий штаб как боевые, полученные якобы в результате обстрелов со стороны Народной милиции, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU