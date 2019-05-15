2019-05-15T14:50:49+03:00
Политика

ВСУ разместили технику вблизи жилых кварталов Новозвановки

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: kievpravda.comФото: kievpravda.com
Изменить размер текста:

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины разместили технику вблизи жилых кварталов Новозвановки Попаснянского района.

- Нашей разведкой вскрыта техника 54-й бригады ВСУ в количестве трех танков и четырех БМП-1, размещенная вблизи жилых домов в населенном пункте Новозвановка. Таким образом украинские преступники, прикрываясь мирным населением, подвергают их жизни смертельной опасности, - сказал начальник пресс-службы оборонного ведомства Республики.

Представитель НМ ЛНР отметил, что командование ВСУ наращивает силы средства вблизи линии соприкосновения.

- Обращаем внимание представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и международных правозащитных организаций на данные факты грубого нарушения Киевом Минских договоренностей, - подчеркнул Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР
Житель Донецка не довез на Украину валюту на пять миллионов гривен
Геращенко ушла из Минска: ее работа не способствовала мирному процессу в Донбассе
По 100 тонн ежемесячно: в ДНР задержали расхитителей дизтоплива на железной дороге
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли автобус с рабочими фильтровальной станции в Донецке
Какую зарплату получают «спецы» по Донбассу Гримчак и Тука
В ЛНР наладили прямые поставки топлива класса Евро-5
Жителя Горловки могут посадить в тюрьму за порчу композиции на День Республики
МИД ДНР откроет свое представительство в Берлине
Беспредел украинской армии в Донбассе: сегодня поврежден жилой дом под Ясиноватой, а вчера - четыре
В Одессу прибыл борт с 12 раненными военными ВСУ из Донбасса
Глава МИД Чехии недоволен визитом депутата парламента в Донецк
На Украине родственники умершего в Донецке пенсионера присвоили его 30 тысяч гривен
За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд
Известный композитор Эдуард Артемьев был восхищен игрой симфонического оркестра в Донецке
В Донбассе работники Васильевской насосной станции не может продолжать ремонт из-за обстрелов ВСУ
Госзнак по-донбасски: жители Краматорска мастерски подделывали доллары и гривны
Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное
Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 16 мая будет по-летнему солнечно и жарко
В Антраците обезвредили боеприпас «Смерча» и мину времен Великой Отечественной войны