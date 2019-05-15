ВСУ разместили технику вблизи жилых кварталов Новозвановки

15 Май 14:50 2019-05-15T14:50:49+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины разместили технику вблизи жилых кварталов Новозвановки Попаснянского района.

- Нашей разведкой вскрыта техника 54-й бригады ВСУ в количестве трех танков и четырех БМП-1, размещенная вблизи жилых домов в населенном пункте Новозвановка. Таким образом украинские преступники, прикрываясь мирным населением, подвергают их жизни смертельной опасности, - сказал начальник пресс-службы оборонного ведомства Республики.

Представитель НМ ЛНР отметил, что командование ВСУ наращивает силы средства вблизи линии соприкосновения.

- Обращаем внимание представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и международных правозащитных организаций на данные факты грубого нарушения Киевом Минских договоренностей, - подчеркнул Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU