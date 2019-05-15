30-я бригада ВСУ приторговывала оружием

15 Май 14:13 2019-05-15T14:13:28+03:00

Сейчас разбирательство ведет СБУ и военная прокуратура незалежной

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о том, что Служба безопасности Украины выявила в 30-ой бригаде ВСУ налаженную сеть поставок оружия.

- В населенном пункте Троицкое, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ, службой безопасности Украины выявлена налаженная военнослужащими бригады сеть поставок оружия и боеприпасов, – говорится в сообщении.

Осадчий добавил, что для проведения расследования в штаб бригады прибыли сотрудники военной прокуратуры.

- Как нам стало известно от нашего осведомленного источника в 30-й бригаде, в ходе проведения разбирательства задержаны четверо военнослужащих, в том числе заместитель по вооружению одного из батальонов, – рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU