ВСУ обстреляли 8 населенных пунктов в ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Донецкой Народной Республике сорок боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 39 единиц, - говорится в сообщении.
Под огонь украинской армии попали восемь населенных пунктов Республики.
- Под обстрелы попали терминал донецкого аэропорта, районы населенных пунктов Спартак, Старомихайловка и поселка шахты «Трудовская» на окраинах и в предместьях Донецка, а также горловский поселок шахты им. Гагарина, район Ясиноватой и южные села Дзержинское и Ленинское. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе пулеметы, - рассказали в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU