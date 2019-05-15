2019-05-15T11:18:01+03:00
Политика

ВСУ обстреляли 8 населенных пунктов в ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Донецкой Народной Республике сорок боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 39 единиц, - говорится в сообщении.

Под огонь украинской армии попали восемь населенных пунктов Республики.

- Под обстрелы попали терминал донецкого аэропорта, районы населенных пунктов Спартак, Старомихайловка и поселка шахты «Трудовская» на окраинах и в предместьях Донецка, а также горловский поселок шахты им. Гагарина, район Ясиноватой и южные села Дзержинское и Ленинское. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе пулеметы, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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