Родион Мирошник: Жители ДНР ждут признания России

14 Май 18:57 2019-05-14T18:58:48+03:00

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Жители Донбасса относят себя к Русскому миру и считают, что они гораздо важнее России, чем Украине, от которой за пять лет ЛДНР ничего не получили, кроме блокады и обстрелов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР в Минске Родион Мирошник.

- Я был в Донецке и Луганске 11 и 12 числа на праздновании, должен сказать, что за пять лет такого количества людей на площади с транспарантами «В Россию вместе» или «Россия – наше будущее» я не видел за пять лет никогда.

В последние годы была проблема, самая страшная проблема для Донбасса – непонимание, что будет завтра. Когда было принято решение о предоставлении российского гражданства, это вызвало необычайное воодушевление на территориях. Огромное количество людей хочет получить паспорт РФ, быть причастными к большой, сильной, процветающей державе, – рассказал Мирошник.

По его мнению, вслед за паспортами необходимо принимать ряд других не менее жизненно важных для Донбасса решений.

- Нам нужны будут признание, прозрачные экономические отношения, Донбасс никогда не был нахлебником. Мы не можем принимать решение за РФ, которая принимает решения, исходя из своих национальных интересов, из интересов людей, проживающих на её территориях. Но мы считаем, что относимся к Русскому миру, что мы гораздо ближе, важнее России, нежели Украине. За пять лет от Украины мы увидели урезанные пенсии, обрезанные воду, газ, электроэнергию, ежедневные обстрелы и тысячи погибших, – добавил спецпред ЛНР.

Такого же мнения и военный публицист Геннадий Дубовой, который в интервью "Комсомолке".

- За это время Россия юридически, дипломатически, через контакты с украинскими внутриполитическими силами пыталась решить ситуацию с Донбассом. Ничего не удалось. Россия исчерпала все методы воздействия. И вот на Украине выбран следующий президент, за которым стоят те же силы и который нацелен опять на войну. Остается одно – выдача паспортов РФ. Это не противоречит никаким юридическим нормам. Решение абсолютно верное. Далее среди возможных вариантов – признание ЛНР и ДНР и референдум по присоединению к РФ. Украине очень быстро дадут понять, что убивать граждан другого государства нельзя. Как? Введением российских миротворцев, - сказал Геннадий. - Тогда даже туповатый Мыкола из какой-нибудь Жмеринки десять раз подумает – стрелять или нет по нашей территории. Украинцы просто разбаловались и забыли за это время, каким может быть реальный ответ. А он может быть мощным и точным. Скоро им об этом напомнят. Донбасс – ведь как графитовый стержень в украинском реакторе. Вот они – страшные "сепары", вот – "российские агрессоры". А убери это все и… как украинской власти объяснять своему народу крах экономики и нищету? А когда вся эта "геройская" масса хлынет с оружием по домам, хлынет голодная, злая и разочарованная, вот тогда будет весело. И окажется, что дело-то не в войне и "сепарах", а в ублюдках, сидящих в Киеве.

Украина станет второй Болгарией с минимумом населения, отсутствием промышленности и вот тогда это пространство с большой долей вероятности расколется…

ИСТОЧНИК KP.RU