В Донецке проведут медицинское обследование на меланому

14 Май 18:15 2019-05-14T18:15:59+03:00

В Донецке обследуют на меланому. ФОТО: ВКонтакте

Обследование пройдет с 20 по 24 мая

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Ежегодно в Донецкой Народной Республике дерматологами и онкологами проводится скрининговое обследование на предмет наличия новообразования кожи.

Особое внимание уделяется детям и ветеранам ВОВ, говорят в Минздраве Республики.. Все пациенты, у которых установлен предварительный диагноз меланомы кожи, направляются на дальнейшее обследование и лечение в онкологические центры/диспансеры по месту жительства.

В 2019 году с целью большего охвата скрининговым обследованием населения на рак кожи планируется провести «Дни диагностики меланомы» с 20 по 24 мая 2019 года

Контакты для записи на обследование можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения ДНР...

ВОЗ отмечает, что с каждым годом количество заболевших раком кожи растет. Половина заболевших умирают от этого недуга. Меланоме больше подвержены женщины. У них рак кожи преимущественно образуется на ногах, у мужчин - на туловище.

ИСТОЧНИК KP.RU