2019-05-14T18:08:14+03:00
Общество

Какая погода ждет дончан в ближайшие дни?

Тепло уверено пришло в Донецк
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Синоптики ДНР на текущей неделе ожидают теплую погоду. Фото: Евгения КарпачеваСиноптики ДНР на текущей неделе ожидают теплую погоду. Фото: Евгения Карпачева
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Синоптики ДНР на текущей неделе ожидают теплую погоду, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, в Республике на текущей неделе: преимущественно без осадков, в отдельные дни порывистый ветер 15-20 м/с. Основной температурный фон: ночью 11-16º тепла, днем 21-26º тепла, — отметила Гетова.

Напомним, что на минувшей неделе в ДНР в отдельные дни наблюдались кратковременные дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимались до 23 градусов тепла, ночью температура колебалась в районе 9 градусов выше нуля.

Завтра, 15 мая, температура воздуха в Донецке достигнет +27. Дожди, если пройдут, то будут кратковременными и похолодания не принесут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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