«Шедевры мирового музыкального театра»: библиотека Крупской приглашает 15 мая на видеопросмотр оперы «Галька»

14 Май 16:02 2019-05-14T16:06:24+03:00

Видеопросмотр приурочен к 200-летнему юбилею выдающегося белорусского и польского композитора Монюшко

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Отдел искусств библиотеки имени Крупской приглашает читателей и гостей на видеопросмотр оперы «Галька», приуроченный к 200- летнему юбилею выдающегося белорусского и польского композитора Станислава Монюшко.

- Классик вокальной лирики, обладавший исключительно богатым мелодическим даром, наиболее ярко проявил себя в жанрах песни и романса, - сообщили в отделе искусств библиотеки.

Опера «Галька» - высшее достижение творчества Монюшко. Это трагическая история о молодой крестьянской девушке, обманутой знатным барином. Глубина и искренность чувств, прекрасно переданных музыкой, сделали эту оперу особенно популярной и любимой поляками.

1 января 1858 года, дата премьерной постановки в Варшаве, считается рождением польской классической оперы.

Справки по телефону: 337-35-68.

Место проведения: кинозал (1-й этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU