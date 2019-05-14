«Шедевры мирового музыкального театра»: библиотека Крупской приглашает 15 мая на видеопросмотр оперы «Галька»
Отдел искусств библиотеки имени Крупской приглашает читателей и гостей на видеопросмотр оперы «Галька», приуроченный к 200- летнему юбилею выдающегося белорусского и польского композитора Станислава Монюшко.
- Классик вокальной лирики, обладавший исключительно богатым мелодическим даром, наиболее ярко проявил себя в жанрах песни и романса, - сообщили в отделе искусств библиотеки.
Опера «Галька» - высшее достижение творчества Монюшко. Это трагическая история о молодой крестьянской девушке, обманутой знатным барином. Глубина и искренность чувств, прекрасно переданных музыкой, сделали эту оперу особенно популярной и любимой поляками.
1 января 1858 года, дата премьерной постановки в Варшаве, считается рождением польской классической оперы.
Справки по телефону: 337-35-68.
Место проведения: кинозал (1-й этаж).
ИСТОЧНИК KP.RU