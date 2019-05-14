Восемь лет лишения свободы за госизмену получил житель Кировска в ЛНР

14 Май 15:50 2019-05-14T15:50:54+03:00

По заданию своих кураторов агент должен был устроиться на работу в органы власти

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Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кировска к восьми годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

- В ходе следствия установлено, что данный гражданин, выезжая на территорию подконтрольную ВСУ, был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и за денежное вознаграждение действовал во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что житель Кировска собирал и передавал конфиденциальную информацию для ведения подрывной деятельности вооруженными силами Украины на территории Республики. В частности, сведения касались передвижения военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР с указанием точного места их дислокации.

В МГБ добавили, что по заданию своих кураторов агент должен был устроиться на работу в органы власти на должность, предоставляющую ему возможность не вызывая подозрений заниматься сбором сведений о вооруженных силах ЛНР, государственных служащих, предприятиях и учреждениях.

В Министерстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

- Агент украинской разведки был задержан сотрудниками Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению деятельности иностранных спецслужб, - сообщили в правоохранительном ведомстве Республики.

В ведомстве отметили, что, согласно примечанию статьи 335 Уголовного кодекса (УК) ЛНР "Государственная измена" и статьи 336 УК ЛНР "Шпионаж", своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 100-36-57 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU