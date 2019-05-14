Украинские боевики обстреляли Васильевскую насосную станцию и загнали ее персонал в убежище

14 Май 13:58 2019-05-14T13:58:11+03:00

В 11.25 националистические бандформирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

Васильевская насосная станция Южнодонбасского водовода попала в зону обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Васильевская насосная станция находится в одноименном селе в окрестностях Ясиноватой. Она подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно оказывается в зоне обстрелов со стороны украинских силовиков.

- В 11.25 националистические бандформирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции, – сказано в сообщении.

В Совместном центре добавили, что персонал укрылся в убежище. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Представители ДНР запросили дополнительные гарантии безопасности для прекращения огня.

Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 170 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU