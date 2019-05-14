В ДНР учредят медаль "За верность долгу и службу Родине"

14 Май 13:50 2019-05-14T13:50:50+03:00

Народный Совет ДНР сегодня в двух чтениях принял поправки в закон «О государственный наградах». Фото: replyua.net

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Народный Совет ДНР сегодня в двух чтениях принял поправки в закон «О государственный наградах», поддержав решение Главы Республики Дениса Пушилина учредить медаль «За верность долгу и службу Родине».

С законопроектом присутствующих ознакомил и.о. представителя главы государства в парламенте Алексей Сухинин.

- Главой ДНР 15 февраля 2019 года был издан указ об учреждении награды, в соответствии с которой по случаю 30-летия вывода Советских войск из Афганистана учреждена медаль «За верность долгу и службу Родине». При этом в законе «О государственных наградах» предусмотрено, что до 31 декабря 2022 года указами Главы могут учреждаться госснаграды с последующим внесением на рассмотрение в Народный Совет, — сказал Сухинин в своем выступлении.

За соответствующие поправки проголосовали 95 парламентариев, присутствующих на заседании.

Согласно положению к указу, медалью будут награждаться ветераны войны в Афганистане. Госнаграда предусмотрена для жителей ДНР и других государств, а также лиц без гражданства. Документом также установлена процедура получения и описание медали.

ИСТОЧНИК KP.RU