Украинские боевики обстреляли южные села ДНР

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-14T12:28:20+03:00

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из минометов села Дзержинское и Ленинское на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В период с 7:45 до 8:25 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям от населенного пункта Водяное по селам Дзержинское и Ленинское, – сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что всего украинские силовики выпустили 16 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 17 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU