Жителя Луганска на Украине приговорили к 3,5 годам за участие в ополчении ЛНР

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-14T09:22:51+03:00

Об амнистии и прощении речь идет только по украинскому ТВ

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Суд оккупированной территории ЛНР приговорил бывшего бойца батальона «Заря» к 3,5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Луганской Народной Республики. Инофрмацию об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook в понедельник, 13 мая.

Досудебное расследование установило, что в 2014 году житель Луганска добровольно вступил в структурное подразделение народно-освободительного батальона «Заря» и в его составе участвовал в боевых действиях в Донбассе.

-В суде прокурором доказано, что в июне того же года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства поражения, указанный гражданин вместе с другими участниками батальона участвовал в боевых действиях вблизи поселка Металлист Славяносербского района с целью недопущения прорыва военнослужащих Вооруженных сил на временно оккупированную территорию, —сообщил представитель ГПУ.

Ранее Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал в Донбассе против украинских оккупантов.

В решении суда отмечается, что прокурором были приведены якобы «неопровержимые доказательства» вины Лусварги в инкриминируемых преступлениях. В свою очередь бразилец признал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU